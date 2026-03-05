Определился соперник Карена Хачанова по второму кругу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 4 на 5 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 35-й ракеткой мира Жоао Фонсекой из Бразилии и 77-м в мировом рейтинге бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Встреча закончилась победой Фонсеки в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Фонсека трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Коллиньон выполнил пять эйсов при четырёх двойных ошибках и использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Жоао Фонсека встретится с 16-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (16-й посев).