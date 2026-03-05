Рахимова вышла во 2-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, обыграв Андрееску с «баранкой»

В ночь с 4 на 5 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 88-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой, выступающей под флагом Узбекистана, и 165-й в мировом рейтинге Бьянкой Андрееску из Канады. Встреча закончилась победой Рахимовой в трёх сетах — 6:7 (6:8), 6:0, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. Рахимова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Андрееску выполнила 12 эйсов при пяти двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из шести заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Камилла Рахимова встретится с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф (четвёртый посев).