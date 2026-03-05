Скидки
Даниил Медведев и Андрей Рублёв прибыли в Индиан‑Уэллс и провели первую тренировку

Даниил Медведев и Андрей Рублёв прибыли в Индиан‑Уэллс и провели первую тренировку
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв прибыли в Индиан-Уэллс (США) для участия в турнире категории «Мастерс». Об этом сообщает News Channel 3.

По данным источника, оба провели первую тренировку в США.

Медведев и Рублёв 4 марта покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул, чтобы далее отправиться в США. Россияне выступят на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 4 по 15 марта. Они должны начать соревнования со второго круга, не ранее субботы, 7 марта.

В эти дни на Ближнем Востоке идут военные действия во многих странах. Из-за этого многие теннисисты не могут покинуть ОАЭ, так как в стране закрыто воздушное пространство.

