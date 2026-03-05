Денис Шаповалов обыграл Стефаноса Циципаса в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

39-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований он обыграл грека Стефаноса Циципаса (43-й в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Шаповалов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Циципаса ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе Денис Шаповалов сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.