Денис Шаповалов — Стефанос Циципас, результат матча 5 марта, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Денис Шаповалов обыграл Стефаноса Циципаса в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
39-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований он обыграл грека Стефаноса Циципаса (43-й в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 08:05 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		3 6
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Шаповалов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Циципаса ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе Денис Шаповалов сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

