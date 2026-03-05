Скидки
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 4 на 5 марта

В ночь с 4 на 5 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи первого круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Результаты матчей 4-5 марта:

Кимберли Биррелл (Австралия) — Оксана Селехметьева (Россия) — 6:1, 6:4;
Юлия Путинцева (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания) — 6:4, 6:2;
Анастасия Потапова (Австрия) — Марина Стакушич (Канада) — 4:6, 6:1, 7:5;
Элла Зайдель (Германия) — Анастасия Захарова (Россия) — 2:6, 2:6;
Далма Галфи (Венгрия) — Анна Блинкова (Россия) — 4:6, 5:7;
Бьянка Андрееску (Канада) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 7:6 (8:6), 0:6, 1:6.

