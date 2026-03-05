Скидки
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 4 на 5 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 4 на 5 марта
В ночь с 4 на 5 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи первого круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Результаты матчей 4-5 марта:

Зизу Бергс (Бельгия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:4;
Маттео Берреттини (Италия) — Адриан Маннарино (Франция) — 4:6, 7:5, 7:5;
Гаэль Монфис (Франция) — Алексис Галарно (Канада) — 6:3, 6:4;
Жоао Фонсека (Бразилия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 7:6 (7:2), 6:4;
Стефанос Циципас (Греция) — Денис Шаповалов (Канада) — 2:6, 6:3, 4:6.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
