«Как в голливудском фильме». Медведев — о том, как добирался из Дубая в Индиан-Уэллс

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как добирался в Индиан-Уэллс (США) после турнира ATP-500 в Дубае.

«Ну, немножко тяжело, просто длинная дорога была, но я, скажем так, вот как мы говорили, когда я ещё был в Дубае, я из тех людей, которые в социальных сетях, в новостях любят преувеличивать, создавать вообще какие-то истории. Но, в принципе, просто дорога была длинная и немножко тяжёлая в плане логистики, то есть было тяжело, скажем так, найти выход из ситуации, как долететь до Индиан-Уэллса. Но мы его нашли, мы здесь, и, в принципе, даже есть какие-то дни на подготовку. Конечно, сейчас устал очень. В сумме двое суток то едешь, то летишь и так далее. Просто устал, ну ничего, пару дней, надеюсь, отдохну и буду готов.

Flightradar мы, конечно, много смотрели, чтоб понимать вообще, откуда летают самолёты или нет. Я так понимаю, это в последнее время один из самых популярных сайтов в мире был.

Мы, получается, приехали в Оман на машине. Там как повезёт, занимает это, наверное, часов… У кого-то повезло, даже 4:30. А так, может, часов шесть в среднем. Кому-то там девять, кому-то 4:30. У нас, может, часов семь заняло. У нас водитель немножко не мог найти важную деталь (смеётся). У нас он паспорт не мог найти свой. И в итоге мы, наверное, единственные проехали границу, сделали разворот, вернулись в Эмираты. Он на парковке нашёл паспорт, и мы обратно ещё вернулись уже в Оман. А так ночью в Омане, и на следующий день самолёт — прилетели в Стамбул. Ночь в Стамбуле в аэропорту в отеле прям, и полетели в Лос-Анджелес.

То есть, в принципе, как я и говорю, такие истории просто сами по себе, если в полных деталях рассказывать, просто это необычно. Ты как будто сейчас себя чувствуешь в каком-то голливудском фильме, что ты пересёк границу вместе с другими людьми. В Омане никогда я не был, там турнира теннисного нет, поэтому посмотрел новую страну. Номеров там не было, на телефоне сидишь, и в плане самолётов, в плане номеров, ты вот так постоянно обновляешь, обновляешь, что-то ищешь, но что-то нашли, вот оказались здесь», — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!»