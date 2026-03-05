Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Настроение нормальное, просто замученный». Рублёв — о дороге из Дубая в Индиан-Уэллс

«Настроение нормальное, просто замученный». Рублёв — о дороге из Дубая в Индиан-Уэллс
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём состоянии после длительной дороги из Дубая в Индиан-Уэллс.

— Расскажи про своё состояние, пожалуйста. Потому что команда говорит, что, конечно, тяжело, но настроение у тебя очень неплохое.
— Настроение нормальное, просто замученный, да. Потому что непростое путешествие долгое было со многими событиями, поэтому как замученный. Ну и плюс разница во времени в любом случае, а так, в целом, всё нормально.

— Мы сейчас с Даней [Медведевым] разговаривали, его путь из Дубая до Омана составил семь часов из-за потерянного паспорта водителя. У тебя сколько путь?
— Ну, я думаю, плюс-минус так же, потому что мы с Даней выехали плюс-минус в одно время.

— У тебя тоже водитель паспорт потерял?
— Нет, просто я на границе дольше, чем Даня, простоял. У меня это заняло, может, часа полтора-два. Чтобы границу пройти. Ну, я думаю, плюс-минус одинаково, потому что, я же говорю, мы выехали с ним плюс-минус в одинаковое время и приехали плюс-минус в одинаковое время, — сказал Рублёв в интервью «БОЛЬШЕ!».

Материалы по теме
«Как в голливудском фильме». Медведев — о том, как добирался из Дубая в Индиан-Уэллс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android