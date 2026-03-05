«Настроение нормальное, просто замученный». Рублёв — о дороге из Дубая в Индиан-Уэллс

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём состоянии после длительной дороги из Дубая в Индиан-Уэллс.

— Расскажи про своё состояние, пожалуйста. Потому что команда говорит, что, конечно, тяжело, но настроение у тебя очень неплохое.

— Настроение нормальное, просто замученный, да. Потому что непростое путешествие долгое было со многими событиями, поэтому как замученный. Ну и плюс разница во времени в любом случае, а так, в целом, всё нормально.

— Мы сейчас с Даней [Медведевым] разговаривали, его путь из Дубая до Омана составил семь часов из-за потерянного паспорта водителя. У тебя сколько путь?

— Ну, я думаю, плюс-минус так же, потому что мы с Даней выехали плюс-минус в одно время.

— У тебя тоже водитель паспорт потерял?

— Нет, просто я на границе дольше, чем Даня, простоял. У меня это заняло, может, часа полтора-два. Чтобы границу пройти. Ну, я думаю, плюс-минус одинаково, потому что, я же говорю, мы выехали с ним плюс-минус в одинаковое время и приехали плюс-минус в одинаковое время, — сказал Рублёв в интервью «БОЛЬШЕ!».