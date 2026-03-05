Скидки
Рублёв — о Дубае: в баньку съездил, в ресторанчики сходил. Спокойно ко всему отнёсся

Рублёв — о Дубае: в баньку съездил, в ресторанчики сходил. Спокойно ко всему отнёсся
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как отнёсся к тому, что не мог вылететь из Дубая.

Даниил Медведев говорил, что вот в прессе, в СМИ, в социальных сетях очень много драмы про это. То есть там больше драмы, чем есть на самом деле. Вот он говорит: «А у меня всё спокойно, я там с женой был, к друзьям ездил».
— Да, ну у меня тоже спокойно. Я в баньку съездил (смеётся), в ресторанчики сходил. Поэтому как-то, да, тоже спокойно к этому отнёсся. Вот больше думал, как чтобы успеть на турнир сюда. То есть что можно сделать, чтобы успеть сюда. А так, в целом, достаточно нормально себя чувствовал, потому что в любом случае ты ничего сделать не можешь, поэтому чего переживать? — сказал Рублёв в интервью «БОЛЬШЕ!».

«Настроение нормальное, просто замученный». Рублёв — о дороге из Дубая в Индиан-Уэллс
