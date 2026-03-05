Скидки
«Не чувствую никакого давления». Мирра Андреева — о защите титула в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не испытывает давления перед защитой титула на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я переживала, как буду защищать свои очки в Дубае ещё с «Ролан Гаррос». Да, много об этом думала. Но когда я приехала в Дубай, чувствовала только волнение от возвращения туда, от возможности испытать новые эмоции в качестве действующего чемпиона. Опять же, всё было для меня в новинку, но по какой-то причине я не чувствовала того давления, на которое рассчитывала. Здесь то же самое. Очень рада быть здесь в качестве действующего чемпиона, видеть свои фотографии почти повсюду, на каждом углу. Приятно вернуться сюда, и теперь не чувствую никакого давления, связанного с защитой очков», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

