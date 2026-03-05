Скидки
Мирра Андреева — о собаке: мы молимся, чтобы она не выросла и осталась такой же

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева надеется, что её собака Рэсси не вырастет и останется миниатюрной.

«Моя собачка должна была быть ультраминиатюрной. Думаю, все согласятся, что она не ультраминиатюрная. Может быть, сейчас она и маленькая, но мы надеемся, что она останется миниатюрной и не превратится в лабрадудля. Ей год. Надеюсь, что она перестанет расти и останется такого размера, потому что иначе будет очень сложно путешествовать с ней. Мы молимся, чтобы она не выросла больше и осталась такой же», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

18-летняя Мирра Андреева является действующей победительницей турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В прошлогоднем финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

