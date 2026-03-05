Андреева — о Мбоко: приятно иметь рядом человека, с которым можно разделить все эмоции

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об игре с канадской спортсменкой Викторией Мбоко в парном разряде на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Очень приятно иметь рядом человека, с которым можно разделить все эмоции и разные моменты в туре. Я знаю её давно, ещё с тех пор, как мы играли вместе в юниорах. Очень здорово быть вместе в туре, иметь, как вы говорите, небольшое соперничество, и мы хорошие друзья вне корта. Ну, и на корте тоже. Приятно иметь рядом человека, который может разделять те же эмоции и чувства, что и ты. Да, хорошо иметь хорошего друга в туре», — приводит слова Андреевой Punto de Break.