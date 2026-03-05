Скидки
«Тоже держал бы это в секрете». Джокович — о возможном возвращении Серены Уильямс в теннис

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал слухи о возможном возвращении американки Серены Уильямс в теннис. Ранее стало известно, что Международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершит свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования 22 февраля.

– Серена Уильямс снова вошла в антидопинговую программу.
– Она возвращается?

– Как вы думаете?
– Думаю, она возвращается. Не знаю, не разговаривал с ней, но, кажется, общее настроение такое, что она действительно может вернуться. Где и как — в одиночке или в паре — мы не знаем. И если бы я был на её месте, тоже держал бы это в секрете. Все очень взволнованы, это определённо событие, которого многие ждут.

– Как думаете, Уимблдон был бы хорошей датой для возвращения?
– Я тоже выбрал бы этот турнир для возвращения, но не знаю. Возможно, она сначала сыграет пару турниров в паре с Винус. Было бы приятно увидеть и с моей точки зрения, и болельщикам.

Она одна из величайших спортсменок. Было бы здорово снова увидеть её на корте, – сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе.

