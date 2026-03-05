Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Арины Соболенко

Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение, на которое она ответила согласием.

По данным Daily Mail, кольцо было создано по индивидуальному дизайну ювелирным брендом ISA Grutman Jewelry. Над ним несколько месяцев работал сам Георгиос Франгулис, а также основательница компании Изабела Грутман. Главная деталь кольца – трендовый овальный бриллиант весом более 12 карат, закреплённый в платиновой оправе. В дизайн также добавлены изумруды – любимый камень Соболенко, это была личная идея жениха. Стоимость такого украшения может варьироваться от $ 500 000 до $ 1 000 000.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024-м и 2025-м, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.