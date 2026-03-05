Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Арины Соболенко

Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Арины Соболенко
Комментарии

Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение, на которое она ответила согласием.

По данным Daily Mail, кольцо было создано по индивидуальному дизайну ювелирным брендом ISA Grutman Jewelry. Над ним несколько месяцев работал сам Георгиос Франгулис, а также основательница компании Изабела Грутман. Главная деталь кольца – трендовый овальный бриллиант весом более 12 карат, закреплённый в платиновой оправе. В дизайн также добавлены изумруды – любимый камень Соболенко, это была личная идея жениха. Стоимость такого украшения может варьироваться от $ 500 000 до $ 1 000 000.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис встречаются с 2024 года. За этот период теннисистка выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США в 2024-м и 2025-м, а также вышла в финалы «Ролан Гаррос» — 2025 и Australian Open — 2026.

Материалы по теме
Полуфинал с Миррой и битва за титул с Соболенко? Путь Рыбакиной по сетке Индиан-Уэллса
Полуфинал с Миррой и битва за титул с Соболенко? Путь Рыбакиной по сетке Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android