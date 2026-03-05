Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Когда ты подстрижёшься?» Соболенко обратилась к Рублёву на турнире в Индиан-Уэллсе

«Когда ты подстрижёшься?» Соболенко обратилась к Рублёву на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пообщалась с россиянином Андреем Рублёвым во время тренировки на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Андрей, у меня к тебе один самый главный вопрос, который волнует всех. Когда ты подстрижёшься? Отстриги весь негатив, начни всё с нуля. Волосы держат энергию», — сказала Соболенко Рублёву после тренировки в Индиан-Уэллсе.

«Я вообще на позитиве», — ответил Андрей.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. В финале турнира прошлого года британец Джек Дрейпер оказался сильнее датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Материалы по теме
«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США
«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android