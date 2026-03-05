«Когда ты подстрижёшься?» Соболенко обратилась к Рублёву на турнире в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пообщалась с россиянином Андреем Рублёвым во время тренировки на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Андрей, у меня к тебе один самый главный вопрос, который волнует всех. Когда ты подстрижёшься? Отстриги весь негатив, начни всё с нуля. Волосы держат энергию», — сказала Соболенко Рублёву после тренировки в Индиан-Уэллсе.

«Я вообще на позитиве», — ответил Андрей.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. В финале турнира прошлого года британец Джек Дрейпер оказался сильнее датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.