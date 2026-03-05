«Я всё ещё конкурентоспособен». Джокович рассказал, почему не планирует завершать карьеру

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о продолжении своей карьеры, отметив хорошее выступление на ТБШ в сезоне-2025 и выход в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Последние пару лет мне часто задают вопросы: как долго я ещё собираюсь играть, ради чего продолжаю и так далее. Разумеется, цели и задачи всегда есть. Ты хочешь побеждать — выиграть ещё один титул, ещё один «Шлем». Я был близок к этому в Австралии. Это было отличное начало года, особенно если учитывать, что я не выходил в финал «Шлема» с Уимблдона-2024, и в прошлом году на всех турнирах «Большого шлема» проигрывал либо Синнеру, либо Алькарасу.

Поэтому было невероятным ощущением победить Синнера в пяти сетах — это был один из самых эпических матчей, которые я играл в последнее время в Австралии. А потом ещё один отличный матч с Карлосом, который в итоге оказался просто сильнее. Но для меня это всё равно был феноменальный результат. Я доказал себе и другим, что всё ещё могу конкурировать на самом высоком уровне и обыгрывать этих ребят.

Поэтому моя логика проста: почему бы не продолжать, пока у меня есть огонь, энергия, качество игры и мотивация?

Мой календарь сейчас не совсем определённый, как и последние пару лет. В основном он строится вокруг турниров «Большого шлема». Я выбираю, где играть — исходя не только из теннисных причин, но и эмоциональных, брендовых и других факторов, которые вдохновляют меня приехать.

Например, Индиан-Уэллс — это место, куда я всегда с радостью возвращаюсь. Турнир, который я очень люблю. Последние 10 лет у меня здесь не было громких результатов, но в первые 10 лет моей карьеры это был один из лучших турниров для меня.

Мне по-прежнему нравится сам дух соревнования. Нравится выходить на корт перед болельщиками и бороться. Я всё ещё третья ракетка мира — думаю, это неплохо с точки зрения рейтинга и результатов. Я всё ещё конкурентоспособен. У меня всё ещё есть этот азарт. И буду продолжать, пока буду чувствовать, что хочу это делать», – сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.