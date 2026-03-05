Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я всё ещё конкурентоспособен». Джокович рассказал, почему не планирует завершать карьеру

«Я всё ещё конкурентоспособен». Джокович рассказал, почему не планирует завершать карьеру
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о продолжении своей карьеры, отметив хорошее выступление на ТБШ в сезоне-2025 и выход в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Последние пару лет мне часто задают вопросы: как долго я ещё собираюсь играть, ради чего продолжаю и так далее. Разумеется, цели и задачи всегда есть. Ты хочешь побеждать — выиграть ещё один титул, ещё один «Шлем». Я был близок к этому в Австралии. Это было отличное начало года, особенно если учитывать, что я не выходил в финал «Шлема» с Уимблдона-2024, и в прошлом году на всех турнирах «Большого шлема» проигрывал либо Синнеру, либо Алькарасу.

Поэтому было невероятным ощущением победить Синнера в пяти сетах — это был один из самых эпических матчей, которые я играл в последнее время в Австралии. А потом ещё один отличный матч с Карлосом, который в итоге оказался просто сильнее. Но для меня это всё равно был феноменальный результат. Я доказал себе и другим, что всё ещё могу конкурировать на самом высоком уровне и обыгрывать этих ребят.

Поэтому моя логика проста: почему бы не продолжать, пока у меня есть огонь, энергия, качество игры и мотивация?

Мой календарь сейчас не совсем определённый, как и последние пару лет. В основном он строится вокруг турниров «Большого шлема». Я выбираю, где играть — исходя не только из теннисных причин, но и эмоциональных, брендовых и других факторов, которые вдохновляют меня приехать.

Например, Индиан-Уэллс — это место, куда я всегда с радостью возвращаюсь. Турнир, который я очень люблю. Последние 10 лет у меня здесь не было громких результатов, но в первые 10 лет моей карьеры это был один из лучших турниров для меня.

Мне по-прежнему нравится сам дух соревнования. Нравится выходить на корт перед болельщиками и бороться. Я всё ещё третья ракетка мира — думаю, это неплохо с точки зрения рейтинга и результатов. Я всё ещё конкурентоспособен. У меня всё ещё есть этот азарт. И буду продолжать, пока буду чувствовать, что хочу это делать», – сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
«Буду играть, пока есть силы». Джокович — о своих целях, финале AO-2026 и любимом турнире
«Буду играть, пока есть силы». Джокович — о своих целях, финале AO-2026 и любимом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android