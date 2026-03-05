«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 5 на 6 марта

В ночь с 4 на 5 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи первого круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Расписание матчей 5-6 марта (время московское):

22:00. Теренс Атман (Франция) — Григор Димитров (Болгария);

22:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Со Симабукуро (Япония);

22:00. Камиль Майхшак (Польша) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

1:30. Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Алекс Михельсен (США);

2:30. Алехандро Табило (Чили) — Рафаэль Ходар (Испания);

5:00. Себастьян Корда (США) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

Действующим чемпионком турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.