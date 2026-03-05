Скидки
«Ни намёка на бороду». Кузнецова рассказала интересный факт о контракте Федерера

«Ни намёка на бороду». Кузнецова рассказала интересный факт о контракте Федерера
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала интересный факт о контракте швейцарского теннисиста Роджера Федерера с производителем аксессуаров для бритья Gillette.

«Увидела в сети информацию, что по контракту с Gillette Роджер не должен был не то чтобы отращивать бороду – даже намёка на неё быть не должно было. Любопытно узнать, так ли это – контракт действовал с 2007 по 2015 год. И за это он получал по $ 3 млн в год», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

