Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 5 на 6 марта

В ночь с 5 на 6 марта в Индиан-Уэллсе продолжатся матчи первого круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.
Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Первый круг. Расписание матчей 5-6 марта (время московское):
22:00. Магда Линетт (Польша) – Эшлин Крюгер (США);
22:00. Мари Боузкова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США);
23:30. Донна Векич (Хорватия) – Тереза Валентова (Чехия);
00:00. Диан Парри (Франция) – Винус Уильямс (США);
1:00. Варвара Грачёва (Франция) – Лилли Таггер (Австрия);
1:00. Сторм Хантер (Австралия) – Магдалена Френх (Польша);
1:30. Катержина Синякова (Чехия) – Софья Кенин (США);
2:30. Кэти Волынец (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия);
5:00. Антония Ружич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США).