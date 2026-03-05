Скидки
«Не могу ему отказать». Ферреро — о возможном возвращении в команду Алькараса

Хуан-Карлос Ферреро, бывший многолетний тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, рассказал, что не откажет лидеру мирового рейтинга, если он попросит вернуться наставника в свою команду.

«Я не могу отказать Карлосу», — приводит слова Ферреро журналист Жозе Моргаду.

Напомним, Карлос Алькарас завершил многолетнее сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро из-за разногласий последнего с отцом испанца. Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.

