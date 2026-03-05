Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, как изменились её взаимоотношения с Кончитой Мартинес за год

Мирра Андреева рассказала, как изменились её взаимоотношения с Кончитой Мартинес за год
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, изменились ли её взаимоотношения с тренером Кончитой Мартинес спустя год после победы на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

– В прошлом году мы много говорили о ваших отношениях с Кончитой Мартинес, и тогда было много энтузиазма. Интересно, как за год эти отношения изменились и развились?
– Ну, я не знаю, стали ли мы более зрелыми (улыбается). Думаю, всё примерно так же. Я бы не сказала, что что-то изменилось. Мы всё ещё очень много веселимся. На корте мы по-прежнему много работаем и понимаем, когда пора перестать веселиться и действительно сосредоточиться на работе. В остальном наши отношения остались такими же, – сказала Андреева на пресс-конференции перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
Мирра защищает титул, Джокович и Соболенко возвращаются в тур. Расписание турниров в марте
Мирра защищает титул, Джокович и Соболенко возвращаются в тур. Расписание турниров в марте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android