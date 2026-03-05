Мирра Андреева рассказала, как изменились её взаимоотношения с Кончитой Мартинес за год

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, изменились ли её взаимоотношения с тренером Кончитой Мартинес спустя год после победы на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

– В прошлом году мы много говорили о ваших отношениях с Кончитой Мартинес, и тогда было много энтузиазма. Интересно, как за год эти отношения изменились и развились?

– Ну, я не знаю, стали ли мы более зрелыми (улыбается). Думаю, всё примерно так же. Я бы не сказала, что что-то изменилось. Мы всё ещё очень много веселимся. На корте мы по-прежнему много работаем и понимаем, когда пора перестать веселиться и действительно сосредоточиться на работе. В остальном наши отношения остались такими же, – сказала Андреева на пресс-конференции перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе.