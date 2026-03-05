Скидки
Гауфф высказалась о возможном введении пятисетовых матчей для женщин на ТБШ

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о возможном введении пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема». Ранее появилась информация, что организаторы Открытого чемпионата Австралии рассматривают возможное введение пятисетовых матчей в женском одиночном разряде с четвертьфинальной стадии турнира.

«Наверное, это было бы мне на пользу, потому что физически я на очень высоком уровне. Но, честно говоря, я бы не хотела, чтобы это произошло. А если бы это и случилось, то я бы предпочла, чтобы весь турнир проходил в таком формате, а не только с четвертьфиналов. Менять формат посреди турнира — странная идея.

Это была бы большая нагрузка и для игроков, и для болельщиков, и для телевидения. Представьте: иногда матч из пяти сетов заканчивается только к вечерней сессии около 19:00. Если бы мы все играли по пять сетов, я даже не уверена, что турнир можно было бы закончить за две недели», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

