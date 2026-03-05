Скидки
Гауфф — о турнирах на Ближнем Востоке: никогда не чувствовала себя там в опасности

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о ситуации вокруг военного конфликта на Ближнем Востоке.

– Теннис — такой спорт, который часто приезжает в разные части мира, где бывают политические напряжения или конфликты. Как вы относитесь к выступлениям на Ближнем Востоке, где проходят крупные турниры WTA? Как вы справляетесь с этой неопределённостью?
– Прежде всего всё, что происходит сейчас, очень печально. Мои мысли и молитвы с теми, кого это затронуло, с невинными людьми, чьи жизни были потеряны. Сейчас происходит много ненужного насилия.

Что касается Ближнего Востока — лично я никогда не чувствовала себя там в опасности, играя на турнирах. Никогда. То, что происходит сейчас… Возможно, политические эксперты могли это предвидеть, но как теннисист ты не ожидаешь, что такое может случиться. Мой тренер Гэвин сейчас как раз там. Он фактически застрял там, и я не знаю, сможет ли он уехать. Я просто хочу, чтобы он был в безопасности. Мы пока просто живём день за днём и смотрим, как будут развиваться события.

Но в целом я никогда не чувствовала себя в опасности ни там, ни во многих других частях мира. Насилие может происходить в разных формах. Например, в США у нас есть проблема с массовой стрельбой, это тоже создаёт чувство неопределённости.

Я думаю, сейчас много негатива направлено в сторону Ближнего Востока, но на самом деле это просто очень печальные обстоятельства и совпадение событий, из-за которых всё выглядит ещё сложнее, особенно учитывая, что некоторые игроки-мужчины всё ещё там. Но я благодарна, что смогла уехать оттуда до того, как ситуация стала такой, как сейчас, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

