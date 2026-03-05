«Для меня корты довольно медленные». Рыбакина — об условиях игры в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о кортах и условиях игры на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.

«Условия могут быть немного сложными, особенно из-за перемен погоды и разницы между дневными и вечерними матчами. Для меня, я бы сказала, корты довольно медленные (улыбается), но всё равно на них можно играть и выигрывать. Просто розыгрыши становятся немного длиннее. Не так легко получать короткие мячи или лёгкие очки. Нужно работать за каждое очко, играть длинные розыгрыши. Но, думаю, условия хорошие и я всё равно могу показывать хороший теннис, даже если корты медленные», – сказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом турнира.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.