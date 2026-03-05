Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я просил другие условия». Ферреро назвал причины завершения сотрудничества с Алькарасом

«Я просил другие условия». Ферреро назвал причины завершения сотрудничества с Алькарасом
Комментарии

Хуан-Карлос Ферреро, бывший многолетний тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, рассказал, почему завершил сотрудничество с лидером мирового рейтинга.

«Мы не продолжили сотрудничество, потому что у нас не совпадали взгляды на то, как продолжать – по формату и по условиям. Это личные вещи. Я просил одни условия, а с их стороны предлагались другие. И это не было из серии «я требовал, чтобы он тренировался в моей академии» – ничего такого, таких проблем не было», — приводит слова Ферреро La Sexta.

Напомним, Карлос Алькарас завершил многолетнее сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро из-за разногласий последнего с отцом испанца. Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.

Материалы по теме
Карлос Алькарас появился в джерси «Лейкерс» перед стартом турнира в Калифорнии. Видео
Истории
Карлос Алькарас появился в джерси «Лейкерс» перед стартом турнира в Калифорнии. Видео
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android