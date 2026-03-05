«Я просил другие условия». Ферреро назвал причины завершения сотрудничества с Алькарасом

Хуан-Карлос Ферреро, бывший многолетний тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, рассказал, почему завершил сотрудничество с лидером мирового рейтинга.

«Мы не продолжили сотрудничество, потому что у нас не совпадали взгляды на то, как продолжать – по формату и по условиям. Это личные вещи. Я просил одни условия, а с их стороны предлагались другие. И это не было из серии «я требовал, чтобы он тренировался в моей академии» – ничего такого, таких проблем не было», — приводит слова Ферреро La Sexta.

Напомним, Карлос Алькарас завершил многолетнее сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро из-за разногласий последнего с отцом испанца. Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.