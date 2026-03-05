Скидки
«Я думала, это ИИ!» Гауфф — о появлении «комнаты ярости» на турнире в Остине

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф удивилась, узнав, что во время проведения турнира WTA-250 в Остине (США) организаторы решили создать так называемую «комнату ярости» – место, где теннисистки могли бы выплеснуть эмоции после матчей без внимания со стороны СМИ.

– На турнире в Остине была так называемая «комната ярости».
– Это правда? Я думала, это ИИ! Моя мама прислала мне это, а я сказала ей, что это искусственный интеллект. Она верит во многие такие вещи (смеётся), – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Гауфф эмоционально отреагировала на поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026, разбив ракетку в подтрибунном помещении. Этот момент попал в телетрансляцию, чем вызвал обсуждения со стороны игроков о нарушении приватности после матчей.

Гауфф — о турнирах на Ближнем Востоке: никогда не чувствовала себя там в опасности
