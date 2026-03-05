Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед стартом «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед стартом «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, в каком самочувствии подходит к старту «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Ранее теннисистка снялась с розыгрыша турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем.

– Вы снялись с турнира в Дубае. Хотелось бы спросить, как вы себя чувствуете сейчас? Вы на 100% готовы к этому турниру?
– Сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что неплохо подготовилась. Пока тренировки проходят хорошо. После Австралии был тяжёлый график. Я хотела продолжать играть, но потом между турнирами заболела, поэтому было непросто. После этого я взяла несколько дней отдыха и начала подготовку. Сейчас чувствую себя в порядке. Надеюсь, здесь сыграю хорошо, – сказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом турнира.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.

Материалы по теме
Полуфинал с Миррой и битва за титул с Соболенко? Путь Рыбакиной по сетке Индиан-Уэллса
Полуфинал с Миррой и битва за титул с Соболенко? Путь Рыбакиной по сетке Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android