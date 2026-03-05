Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед стартом «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, в каком самочувствии подходит к старту «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Ранее теннисистка снялась с розыгрыша турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем.

– Вы снялись с турнира в Дубае. Хотелось бы спросить, как вы себя чувствуете сейчас? Вы на 100% готовы к этому турниру?

– Сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что неплохо подготовилась. Пока тренировки проходят хорошо. После Австралии был тяжёлый график. Я хотела продолжать играть, но потом между турнирами заболела, поэтому было непросто. После этого я взяла несколько дней отдыха и начала подготовку. Сейчас чувствую себя в порядке. Надеюсь, здесь сыграю хорошо, – сказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом турнира.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.