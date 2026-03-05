Скидки
«Непростая тема». Рыбакина — о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ у женщин

«Непростая тема». Рыбакина — о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ у женщин
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о возможном введении пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема». Ранее появилась информация, что организаторы Открытого чемпионата Австралии рассматривают возможное введение пятисетовых матчей в женском одиночном разряде с четвертьфинальной стадии турнира.

«Честно говоря, это очень большое изменение, даже если речь только о второй неделе. Ты начинаешь турнир в одном формате, а потом он становится длиннее. Ментально тоже нужно быть готовой играть так много сетов, если матч затянется, и это непросто. И, конечно, физически нужно понимать, как ты будешь себя чувствовать. Даже если есть один день отдыха между матчами, этого может быть недостаточно, а во второй неделе иногда играешь два дня подряд. Думаю, это очень большое изменение, и не уверена, что это будет интересно и для зрителей, потому что удерживать высокий уровень на протяжении стольких сетов довольно сложно. Так что тема непростая, и лично я как игрок, честно говоря, не хотела бы играть пятисетовые матчи», – сказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом турнира.

