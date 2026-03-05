Таунсенд легко обыграла Боузкову и вышла во второй круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
87-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд вышла во второй круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в стартовом матче чешку Мари Боузкову (33-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Таунсенд выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Мари Боузкова сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Тэйлор Таунсенд сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
