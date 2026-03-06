Скидки
«Возможно, я бы воспользовалась». Гауфф — о «комнате ярости» для игроков

«Возможно, я бы воспользовалась». Гауфф — о «комнате ярости» для игроков
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, стала бы пользоваться «комнатой ярости», если бы она существовала на каждом турнире. Ранее организаторы турнира WTA-250 в Остине создали такую комнату, чтобы теннисистки могли выплеснуть эмоции после матчей без внимания со стороны СМИ.

– Учитывая то, что произошло на Australian Open, интересно узнать, что вы думаете о создании «комнаты ярости» и стали бы вы ей пользоваться?
– Наверное, это вдохновлено мной (улыбается). Так что я буду воспринимать это как комплимент.

Я не из тех, кто часто ломает ракетки, но когда это происходит, как вы видели — это происходит. Возможно, я бы воспользовалась такой комнатой. Обычно ты не планируешь такие вещи, но я стараюсь не делать это на камеру или прямо на корте. Если бы мне нужно было выплеснуть эмоции, я бы точно пошла в такую комнату. Кажется, здесь [на турнире в Индиан-Уэллсе] тоже есть такие — может быть, стоит забронировать и разбить там тарелки или что-нибудь ещё. Наверное, это даже веселее, чем ломать ракетку, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее Гауфф эмоционально отреагировала на поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026, разбив ракетку в подтрибунном помещении. Этот момент попал в телетрансляцию, чем вызвал обсуждения со стороны игроков о нарушении приватности после матчей.

