Хуан-Карлос Ферреро не держит обиду на Карлоса Алькараса после завершения сотрудничества

Хуан-Карлос Ферреро не держит обиду на Карлоса Алькараса после завершения сотрудничества
Хуан-Карлос Ферреро, бывший многолетний тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, не держит обиду на лидера мирового рейтинга после завершения сотрудничества.

«Меня не задело, что он не упомянул меня после Australian Open. Конечно, если бы он это сделал, мне было бы приятно, но я принимаю, что он и его окружение решили больше эту тему не поднимать – и всё. Я держусь за то сообщение, которое он мне написал, когда мы расстались: он благодарил меня за всё, что мы вместе пережили, и говорил, что я был ключевым человеком на его пути – что без меня он не дошёл бы до того, где находится сейчас», — приводит слова Ферреро La Sexta.

Напомним, Карлос Алькарас завершил многолетнее сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро из-за разногласий последнего с отцом испанца. Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.

