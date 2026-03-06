Скидки
Александр Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга он обыграл Со Симабукуро из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Со Симабукуро
Япония
Со Симабукуро
С. Симабукуро

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Шевченко выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Симабукуро шесть эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

