Александр Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга он обыграл Со Симабукуро из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Шевченко выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Симабукуро шесть эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.