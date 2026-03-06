Скидки
«Давайте сделаем это». Соболенко — о пятисетовом формате матчей для женщин на ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одобрительно высказалась о возможности введения пятисетового формата матчей на турнирах «Большого шлема» в одиночном женском разряде.

– Что вы думаете об идее, чтобы женщины играли матчи в пятисетовом формате на турнирах «Большого шлема»?
– О, давайте сделаем это.

– На второй неделе турниров «Большого шлема», а не первой?
– Да, давайте. Мне кажется, тогда у меня было бы, наверное, больше титулов «Большого шлема». Физически я очень сильная и я уверена, что моё тело справится с этим. Так что давайте.

– Вы явно лучший игрок планеты, но как насчёт остальных? Думаете, для всех это была бы хорошая идея?
– Не знаю. Наверное, другим придётся много работать над физической подготовкой. Но мы же спортсмены и должны заботиться о себе. И если это введут, у меня будет большое преимущество, – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее появилась информация, что организаторы Открытого чемпионата Австралии рассматривают возможное введение пятисетовых матчей в женском одиночном разряде с четвертьфинальной стадии турнира.

