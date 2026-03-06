Скидки
Григор Димитров успешно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, обыграв Атмана

Григор Димитров успешно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, обыграв Атмана
Комментарии

Болгарский теннисист 42-я ракетка мира Григор Димитров успешно стартовал на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга он обыграл Теренса Атмана из Франции. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 4
6 		5 6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 25 минут. За это время Димитров сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Атмана 10 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

