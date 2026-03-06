Григор Димитров успешно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, обыграв Атмана
Поделиться
Болгарский теннисист 42-я ракетка мира Григор Димитров успешно стартовал на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга он обыграл Теренса Атмана из Франции. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
Григор Димитров
Г. Димитров
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 25 минут. За это время Димитров сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Атмана 10 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
01:22
-
00:56
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:30
-
00:15
- 5 марта 2026
-
23:27
-
22:52
-
22:35
-
22:11
-
21:50
-
21:46
-
21:25
-
20:13
-
19:38
-
19:00
-
18:59
-
18:32
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:41
-
17:30
-
16:54
-
16:32
-
16:19
-
12:26
-
12:04
-
11:47
-
11:36
-
11:25
-
10:05
-
08:52
-
08:30