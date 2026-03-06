Гауфф рассказала, за какими спортсменами следила во время ОИ-2026 в Италии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, за какими спортсменами следила во время зимних Олимпийских игр – 2026 в Италии.

– Насколько внимательно вы следили за Олимпийскими играми? Были ли какие-то конкретные соревнования или победители, которые особенно запомнились? Может быть, какие-то цитаты спортсменов, которые вам особенно откликнулись?

– Думаю, очевидно, что история Алисы Лью. Вся она была очень вдохновляющей, и, мне кажется, я во многом могу с ней себя соотнести, как человек, который очень рано оказался в профессиональном спорте. Я бы не сказала, что у меня было выгорание, но бывают моменты, когда ты просто ментально устаёшь от всего этого и чувствуешь, что делаешь что-то и даже не понимаешь зачем. Поэтому я действительно могла понять её историю. Я была рада, что она стала тем голосом, который говорит вслух вещи, о которых спортсмены думают, но иногда боятся сказать.

Ещё… Эйлин Гу — я подписана на неё в социальных сетях, и мы немного взаимодействовали. Лично мы не встречались, но она очень хорошо говорит. Очевидно, она очень умная. Думаю, она из тех людей, о которых не хочется, чтобы узнали твои родители, потому что она настолько успешная, что они могут сказать: «А ты чем занимаешься?» (Смеётся.) Я могу быть победительницей турниров «Большого шлема», а моя мама на это скажет: «А она окончила Стэнфорд и сделала всё это».

Конечно, было неприятно видеть всё, что произошло с Линдси Вонн, но всё равно то, что она решилась сделать этот шаг веры, тоже вдохновляет.

Было несколько историй, за которыми я следила. И, конечно, женский и мужской хоккей было очень интересно смотреть. Раньше я никогда не смотрела хоккей, но теперь смотрела и очень переживала. Может быть, начну следить за ним, – сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе.