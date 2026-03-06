Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ханьюй Го / Младенович — Носкова / Шнайдер, результат матча 6 марта 2026, счет 1:2, 1-й круг парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Диана Шнайдер в паре с Носковой проиграла в 1-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском парном разряде между дуэтом российской теннисистки Дианы Шнайдер и Линды Носковой из Чехии и парой Ханьюй Го (Китай) / Кристина Младенович (Франция). Встреча закончилась победой Ханьюй Го и Младенович на чемпионском тай-брейке — 6:4, 4:6, 10:2.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 10
4 		6 0 2
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Л. Носкова Д. Шнайдер

Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Ханьюй Го и Кристина Младенович встретятся с победителями матча между парой Александра Панова (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия) и шестым сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android