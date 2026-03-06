Диана Шнайдер в паре с Носковой проиграла в 1-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском парном разряде между дуэтом российской теннисистки Дианы Шнайдер и Линды Носковой из Чехии и парой Ханьюй Го (Китай) / Кристина Младенович (Франция). Встреча закончилась победой Ханьюй Го и Младенович на чемпионском тай-брейке — 6:4, 4:6, 10:2.

Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Ханьюй Го и Кристина Младенович встретятся с победителями матча между парой Александра Панова (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия) и шестым сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).