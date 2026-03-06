Диана Шнайдер в паре с Носковой проиграла в 1-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском парном разряде между дуэтом российской теннисистки Дианы Шнайдер и Линды Носковой из Чехии и парой Ханьюй Го (Китай) / Кристина Младенович (Франция). Встреча закончилась победой Ханьюй Го и Младенович на чемпионском тай-брейке — 6:4, 4:6, 10:2.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1 10
|
|6
|0 2
Линда Носкова
Диана Шнайдер
Л. Носкова Д. Шнайдер
Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Ханьюй Го и Кристина Младенович встретятся с победителями матча между парой Александра Панова (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия) и шестым сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
