Диан Парри — Винус Уильямс, результат матча 6 марта 2026, счет 2:1, 1-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

45-летняя Винус Уильямс проиграла в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между бывшей первой ракеткой мира 45-летней американкой Винус Уильямс (554-е место в текущем рейтинге) и 111-й в мировой классификации Диан Парри из Франции. Встреча закончилась победой Парри в трёх сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 00:55 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 1
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Парри 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Уильямс выполнила четыре эйса при шести двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Диан Парри встретится с 15-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (15-й посев).

Комментарии
