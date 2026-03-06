Кристина Букша с «баранкой» вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 31-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей и 122-й в мировом рейтинге Дарьей Видьмановой из Чехии. Встреча закончилась победой Букши в двух сетах — 6:4, 6:0.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 01:50 МСК
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Букша ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Видьманова не выполнила ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из 11 заработанных за матч.
Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Кристина Букша встретится с 22-й ракеткой мира Элисе Мертенс из Бельгии(21-й посев).
