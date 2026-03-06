Скидки
Даниэль Мерида-Агилар — Алекс Михельсен, результат матча 6 марта 2026, счёт 0:2, 1-й круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Алекс Михельсен пробился во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 44-й ракеткой мира Алексом Михельсеном из США и 139-м в мировом рейтинге испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Встреча закончилась победой Михельсена в двух сетах — 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 02:20 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Михельсен шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. Мерида-Агилар выполнил четыре эйса при трёх двойных ошибках и использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алекс Михельсен встретится с 34-й ракеткой мира французом Уго Умбером (32-й посев).

