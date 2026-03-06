Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва — Лилли Таггер, результат матча 6 марта 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Грачёва проиграла 18-летней 119-й ракетке мира в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 58-й ракеткой мира Варварой Грачёвой, выступающей под флагом Франции, и 119-й в мировом рейтинге 18-летней Лилли Таггер из Австрии. Встреча закончилась победой Таггер в двух сетах — 6:2, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 02:40 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Лилли Таггер
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Таггер пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Грачёва не выполнила ни одного эйса при восьми двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из шести заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Лилли Таггер встретится с 34-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции (32-й посев).

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android