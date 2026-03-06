Грачёва проиграла 18-летней 119-й ракетке мира в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 58-й ракеткой мира Варварой Грачёвой, выступающей под флагом Франции, и 119-й в мировом рейтинге 18-летней Лилли Таггер из Австрии. Встреча закончилась победой Таггер в двух сетах — 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Таггер пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Грачёва не выполнила ни одного эйса при восьми двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из шести заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Лилли Таггер встретится с 34-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции (32-й посев).