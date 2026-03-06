Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 40-й ракеткой мира Алехандро Табило из Чили и 103-м в мировом рейтинге испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча закончилась лёгкой победой Табило в двух сетах — 6:1, 6:2.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Продолжительность матча составила 59 минут. Табило четырежды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Ходар выполнил три эйса при трёх двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алехандро Табило встретится с 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев).
