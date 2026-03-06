Скидки
Алехандро Табило — Рафаэль Ходар, результат матча 6 марта 2026, счет 2:0, 1-й круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Определился соперник Даниила Медведева по второму кругу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 40-й ракеткой мира Алехандро Табило из Чили и 103-м в мировом рейтинге испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча закончилась лёгкой победой Табило в двух сетах — 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Продолжительность матча составила 59 минут. Табило четырежды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Ходар выполнил три эйса при трёх двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алехандро Табило встретится с 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
