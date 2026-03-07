Скидки
Диана Шнайдер — Сорана Кырстя, результат матча 7 марта 2026, счёт 0:2, второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Диана Шнайдер проиграла Соране Кырсте во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв в стартовом матче турнира представительнице Румынии Соране Кырсте (38-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:7 (0:7).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 23:50 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 0
6 		7 7
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. Сорана Кырстя сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В третьем раунде Кырстя встретится с 14-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
