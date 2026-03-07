Диана Шнайдер проиграла Соране Кырсте во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв в стартовом матче турнира представительнице Румынии Соране Кырсте (38-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:7 (0:7).
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
06 марта 2026, пятница. 23:50 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. Сорана Кырстя сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.
В третьем раунде Кырстя встретится с 14-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии.
