Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей 5 марта

В ночь с 5 на 6 марта в американском Индиан-Уэллсе продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков очередного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), первый круг. Результаты матчей 5 марта (частично):

Магда Линетт (Польша) – Эшлин Крюгер (США) — 1:6, 4:6;

Мари Боузкова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 2:6, 1:6;

Донна Векич (Хорватия) – Тереза Валентова (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4);

Диан Парри (Франция) – Винус Уильямс (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1;

Кристина Букша (Испания) — Дарья Видманова (Чехия) — 6:4, 6:0;

Варвара Грачёва (Франция) – Лилли Таггер (Австрия) — 2:6, 4:6;

Сторм Хантер (Австралия) – Магдалена Френх (Польша) — 3:6, 7:5, 6:3;

Катержина Синякова (Чехия) – Софья Кенин (США) — 1:6, 6:4, 6:1;

Кэти Волынец (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:1 (на отказе Шрамковой);

Антония Ружич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США) — 3:6, 6:4, 6:2.