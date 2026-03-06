«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей 5 марта

В ночь с 5 на 6 марта в американском Индиан-Уэллсе прошли матчи первого круга турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира. В частности, во встрече Алехандро Табило (Чили) — Рафаэль Ходар (Испания) определился соперник Даниила Медведева во втором круге.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), первый круг. Результаты матчей 5 марта (частично):

Теренс Атман (Франция) — Григор Димитров (Болгария) — 4:6, 7:5, 4:6;

Александр Шевченко (Казахстан) — Со Симабукуро (Япония) — 6:4, 3:6, 6:2;

Камиль Майхшак (Польша) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:3, 1:6, 7:5;

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Алекс Михельсен (США) — 3:6, 4:6;

Алехандро Табило (Чили) — Рафаэль Ходар (Испания) — 6:1, 6:2;

Себастьян Корда (США) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 7:5, 6:0.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.