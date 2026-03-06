Винус Уильямс назвала фактор, который помешал ей победить на старте Индиан-Уэллса

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение в матче первого круга на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США). Она назвала причину неудачного исхода поединка с Диан Парри (Франция) — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|1
«Думаю, сегодня тот день, когда сложно делать какие-то выводы. Условия были практически невозможными. В Остине у меня тоже был матч в крайне непростых условиях. Два последних матча я играла при тяжёлых погодных условиях. В Остине я отказалась менять свою игру и проиграла очень быстро. Сегодня я попыталась адаптироваться, что непросто сделать. На корте невозможно ни на что опереться. Поэтому выйдите сами в такой ветер и попробуйте создать что-то особенное или сыграть идеально — тогда и увидите, возможно ли это», — приводит слова Винус Уильямс Punto de Break.
- 6 марта 2026
-
12:11
-
10:47
-
10:11
-
09:12
-
08:30
-
04:59
-
04:48
-
04:32
-
03:25
-
03:02
-
01:22
-
00:56
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:30
-
00:15
- 5 марта 2026
-
23:27
-
22:52
-
22:35
-
22:11
-
21:50
-
21:46
-
21:25
-
20:13
-
19:38
-
19:00
-
18:59
-
18:32
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:41
-
17:30
-
16:54