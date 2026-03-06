Скидки
Винус Уильямс назвала фактор, который помешал ей победить на старте Индиан-Уэллса

Винус Уильямс
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение в матче первого круга на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США). Она назвала причину неудачного исхода поединка с Диан Парри (Франция) — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2026, пятница. 00:55 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 1
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

«Думаю, сегодня тот день, когда сложно делать какие-то выводы. Условия были практически невозможными. В Остине у меня тоже был матч в крайне непростых условиях. Два последних матча я играла при тяжёлых погодных условиях. В Остине я отказалась менять свою игру и проиграла очень быстро. Сегодня я попыталась адаптироваться, что непросто сделать. На корте невозможно ни на что опереться. Поэтому выйдите сами в такой ветер и попробуйте создать что-то особенное или сыграть идеально — тогда и увидите, возможно ли это», — приводит слова Винус Уильямс Punto de Break.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей 5 марта
Комментарии
