Григор Димитров раскритиковал условия, в которых проводится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист 42-я ракетка мира Григор Димитров высказался о погодных условиях на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Он отметил, что во встрече первого круга ему с французом Теренсом Атманом мешал играть сильный ветер. Игра в итоге завершилась в пользу болгарина со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
«Здесь ужасные условия для тенниса. Стадион великолепный, всё здорово организовано, публика потрясающая, но я не могу лгать — ветер провоцирует огромное количество ошибок и делает игру гораздо тяжелее.
Трудности были у нас обоих, особенно когда пытаешься сохранять стабильность по ходу матча. Я понимал, что в какой-то момент появятся шансы — нужно было просто быть терпеливым, держать концентрацию и не терять контроль над своими геймами на подаче. Победа могла достаться кому угодно, но в решающие моменты я оказался чуть крепче. Пройти такое испытание крайне важно перед следующими раундами.
Я тренировался здесь всю прошлую неделю, и это помогло мне сегодня, но всё равно матч был очень сложным, особенно на подаче. С таким ветром каждый удар становится гораздо труднее — сложно даже создать угол, когда понимаешь, что ветер вмешается», — приводит слова Димитрова Punto de Break.
- 6 марта 2026
-
12:11
-
10:47
-
10:11
-
09:12
-
08:30
-
04:59
-
04:48
-
04:32
-
03:25
-
03:02
-
01:22
-
00:56
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:30
-
00:15
- 5 марта 2026
-
23:27
-
22:52
-
22:35
-
22:11
-
21:50
-
21:46
-
21:25
-
20:13
-
19:38
-
19:00
-
18:59
-
18:32
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:41
-
17:30
-
16:54