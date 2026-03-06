Григор Димитров раскритиковал условия, в которых проводится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист 42-я ракетка мира Григор Димитров высказался о погодных условиях на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Он отметил, что во встрече первого круга ему с французом Теренсом Атманом мешал играть сильный ветер. Игра в итоге завершилась в пользу болгарина со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

«Здесь ужасные условия для тенниса. Стадион великолепный, всё здорово организовано, публика потрясающая, но я не могу лгать — ветер провоцирует огромное количество ошибок и делает игру гораздо тяжелее.

Трудности были у нас обоих, особенно когда пытаешься сохранять стабильность по ходу матча. Я понимал, что в какой-то момент появятся шансы — нужно было просто быть терпеливым, держать концентрацию и не терять контроль над своими геймами на подаче. Победа могла достаться кому угодно, но в решающие моменты я оказался чуть крепче. Пройти такое испытание крайне важно перед следующими раундами.

Я тренировался здесь всю прошлую неделю, и это помогло мне сегодня, но всё равно матч был очень сложным, особенно на подаче. С таким ветром каждый удар становится гораздо труднее — сложно даже создать угол, когда понимаешь, что ветер вмешается», — приводит слова Димитрова Punto de Break.