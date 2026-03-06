Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Григор Димитров раскритиковал условия, в которых проводится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Григор Димитров раскритиковал условия, в которых проводится «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Григор Димитров
Комментарии

Болгарский теннисист 42-я ракетка мира Григор Димитров высказался о погодных условиях на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Он отметил, что во встрече первого круга ему с французом Теренсом Атманом мешал играть сильный ветер. Игра в итоге завершилась в пользу болгарина со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 4
6 		5 6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Здесь ужасные условия для тенниса. Стадион великолепный, всё здорово организовано, публика потрясающая, но я не могу лгать — ветер провоцирует огромное количество ошибок и делает игру гораздо тяжелее.

Трудности были у нас обоих, особенно когда пытаешься сохранять стабильность по ходу матча. Я понимал, что в какой-то момент появятся шансы — нужно было просто быть терпеливым, держать концентрацию и не терять контроль над своими геймами на подаче. Победа могла достаться кому угодно, но в решающие моменты я оказался чуть крепче. Пройти такое испытание крайне важно перед следующими раундами.

Я тренировался здесь всю прошлую неделю, и это помогло мне сегодня, но всё равно матч был очень сложным, особенно на подаче. С таким ветром каждый удар становится гораздо труднее — сложно даже создать угол, когда понимаешь, что ветер вмешается», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

Материалы по теме
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей 5 марта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android