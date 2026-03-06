Димитров рассказал о своей тактике на предстоящий матч с Алькарасом в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист 42-я ракетка мира Григор Димитров поделился мнением относительно встречи с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее болгарин одолел француза Теренса Атмана со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

«Сейчас я стараюсь гораздо больше концентрироваться на том, что происходит на моей стороне корта. Если выиграю — отлично, если проиграю — тоже нормально. Последние годы пытаюсь придерживаться именно такой философии, особенно после периодов, когда не мог играть из-за травм.

Не секрет, что я пока не в своей лучшей форме, но здесь никто ничего не дарит. Я постараюсь показать максимум и использовать свои шансы на победу — независимо от того, кто стоит по ту сторону сетки», — приводит слова Димитрова Punto de Break.