Теннис

«Он как амёба, которая проглатывает и утягивает под воду». Агасси — о Новаке Джоковиче

«Он как амёба, которая проглатывает и утягивает под воду». Агасси — о Новаке Джоковиче
Андре Агасси
Комментарии

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси высказался о стиле игры 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. Американец работал с сербом в 2017 году.

«Новак Джокович как амёба, которая проглатывает тебя и утягивает под воду. Он может победить тебя в обороне, может победить в атаке. Он может обыграть тебя так, как сам захочет», — приводит слова Агасси We love tennis.

Ранее Новак Джокович поздравил Арину Соболенко с тем, что ей сделали предложение руки и сердца. Спортсмены встретились во время тренировки в Индиан-Уэллсе (США).

