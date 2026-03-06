Скидки
Медведев/Тьен и Рублёв/Хачанов узнали соперников в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Комментарии

Сегодня, 6 марта, стала известна сетка мужского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Представитель России Даниил Медведев и американец Лёнер Тьен в первом круге сыграют с парой Артур Риндеркнеш (Франция)/ Валантен Вашеро (Монако). Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв сразятся с парой Юго Нис (Монако)/Эдуард Роже-Васслен (Франция).

Другие интересные поединки первого круга Индиан-Уэллса (мужской парный разряд):

Александр Бублик (Казахстан)/ Фабиан Марожан (Венгрия) — Садьо Думбия (Франция)/Фабьен Ребул (Франция);

Райлли Опелка (США)/Янник Синнер (Италия) — Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина);

Новак Джокович (Сербия)/ Стефанос Циципас (Греция) — Марсело Аревало (Гондурас)/Мате Павич (Хорватия).

Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (парный разряд)
