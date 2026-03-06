«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 6 на 7 марта

В ночь с 6 на 7 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи второго круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Расписание матчей 6-7 марта (время московское):

22:00. Флавио Коболли (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия);

22:00. Маттео Берреттини (Италия) — Александр Зверев (Германия);

23:30. Бен Шелтон (США) — Райлли Опелка (США);

23:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия);

1:00. Гаэль Монфис (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

2:30. Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада);

5:00. Далибор Сврчина (Чехия) — Янник Синнер (Италия).

Действующим чемпионком турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.